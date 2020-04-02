Kuş Cenneti'nde havaların ısınmasıyla Leylekler yuvalarını kurmaya başladı - Son Dakika
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Kuş Cenneti'nde havaların ısınmasıyla Leylekler yuvalarını kurmaya başladı

16 dakika önce

Kuş Cenneti'nde havaların ısınmasıyla Leylekler yuvalarını kurmaya başladı SAMSUN - Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan 20 dönümlük ormanlık bölge, 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor.

Kuş Cenneti'nde havaların ısınmasıyla Leylekler yuvalarını kurmaya başladı

SAMSUN - Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan 20 dönümlük ormanlık bölge, 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte bölgeye göç eden leylekler, eş tutup, yuvalarını hazırlamaya başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte leylekler geçen sene konakladıkları yuvalarını bulduktan sonra onarıp, eş tutmaya başladı. Eş tutan leyleklerin yavruları 1 ay sonra yumurtalarından çıkacaklar ve annelerinin yanında geçimlerini sürdürecekler. Leylekler, 1 Eylül'den itibaren deltadan ayrılarak Güney Afrika'ya göç edecekler. Türkiye, leylek popülasyonunda dünyada 2. sırada yer alırken, Samsun ise Türkiye'de birinci sırada bulunuyor.

Bafra'nın Doğan Mahallesi'nde "Leylek Köyü" diye adlandırılan yuvalara nisan ayında gelip üreyen leylekler, ağustostan sonra göç ediyor. Bu dönemde bölgeye turistler ve kuş gözlemcileri de yoğun ilgi gösteriyordu. Bölgede leyleklerin rahatlıkla gözlemlenmesi için bir gözlem kulesi de bulunuyor. Konulan tabelalarla leylekler hakkında bilgi verilirken, kuşların doğal ortamlarında rahatsız edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor. Mayıs ayında yumurtalarından çıkacak yavrular 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacaklar.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan 15 kuş türü gözlemlendi

356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge araç girişine kapatılmıştı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kuş Cenneti'nde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i gözlemlenmişti.

Kuş Cenneti'nde havaların ısınmasıyla Leylekler yuvalarını kurmaya başladı

Kızılırmak, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:09 Kaynak: İHA

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