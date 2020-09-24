Kuş Cenneti'nde kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Kuş Cenneti'nde kartpostallık görüntüler

BURSA - Manyas Kuş Cenneti Gölünde sonbaharın takvimlerdeki habercisi ekinoks, kartpostallık görüntülere sebep oldu. Sonbahar ekinoksunun yaşandığı dönemde göçmen kuşların uğrak yeri Manyas Kuş Gölü görenleri etkiledi.

Marmara Bölgesinin önemli sulak alanlarından birisi olan ve sahip olduğu bitki ve hayvan çeşitliliği ile 1975 yılından itibaren koruma altında olan Manyas Kuş Gölü, sonbahar ekinoksunun yaşandığı bu dönemde kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş 2020'nin sonbahar ekinoksunda çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından '2020 sonbahar ekinoksu. Manyas Kuş Cennetinde güneş yarın takvimlerde sonbaharı müjdelemek için batıyor. Gri Balıkçıllar ise göl kıyısında akşam sefasında.' sözleriyle paylaştı.

Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an olarak biliniyor. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.