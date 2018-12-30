Son Dakika Haberleri: Kuş Cenneti'nde Ördek Katliamı

Kuş Cenneti'nde Ördek Katliamı

1 saat önce İlandır

Kuş Cenneti'nde ördek katliamı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ördek katliamı yapıldıSAMSUN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ördek katliamı yaşandı.

Kuş Cenneti'nde ördek katliamı
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ördek katliamı yapıldı

SAMSUN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ördek katliamı yaşandı.
6 Aralık'ta meydana gelen olay bugün bir cep telefonu görüntüsü ile sosyal medyada yayıldı. Avlanmanın yasak olduğu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde avcılar tarafından yaklaşık 30 yeşilbaş ördek vuruldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinin devriyesi sırasında kaçak avlanan avcılar fark edildi. Görevlileri fark eden avcılar, vurdukları ördekleri bırakarak olay yerinden kaçtı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, avcıların vurduğu ördekleri toplayarak araçlarının üzerine koydu. O anlar bir görevli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:21 Kaynak: İHA

Samsun, Kızılırmak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuş Cenneti'nde Ördek Katliamı 7 Yıl Önce İphone Alabilmek Böbreğini Satan Çocuğun Hayatı Altüst Oldu

Çatıdan Düşen Kar Yığının Altında Kalan Çocuğun Üzeriden İş Makinesi Geçti Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 18:24:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuş Cenneti'nde Ördek Katliamı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]