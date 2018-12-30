Kuş Cenneti'nde Ördek Katliamı
1 saat önce İlandır
Kuş Cenneti'nde ördek katliamı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ördek katliamı yapıldıSAMSUN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ördek katliamı yaşandı.
Kuş Cenneti'nde ördek katliamı
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan Kızılırmak
Deltası Kuş Cenneti'nde ördek katliamı yapıldı
SAMSUN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun
'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ördek katliamı yaşandı.
6 Aralık
'ta meydana gelen olay bugün bir cep telefonu görüntüsü ile sosyal medyada yayıldı. Avlanmanın yasak olduğu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde avcılar tarafından yaklaşık 30 yeşilbaş ördek vuruldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
görevlilerinin devriyesi sırasında kaçak avlanan avcılar fark edildi. Görevlileri fark eden avcılar, vurdukları ördekleri bırakarak olay yerinden kaçtı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğü görevlileri, avcıların vurduğu ördekleri toplayarak araçlarının üzerine koydu. O anlar bir görevli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:21 Kaynak: İHA
Kuş Cenneti'nde Ördek Katliamı
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