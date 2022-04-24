Kuş Cenneti'nde su papatyası güzelliği - Son Dakika
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Kuş Cenneti'nde su papatyası güzelliği

24.04.2022 11:08

- Kuş Cenneti'nde su papatyası güzelliği UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sulak alanlarda beyaz gelinlik gibi açan papatyalar görsel şölen oluşturdu.

- Kuş Cenneti'nde su papatyası güzelliği

SAMSUN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sulak alanlarda beyaz gelinlik gibi açan papatyalar görsel şölen oluşturdu.

Türkiye'de var olan 486 kuş türünün 359'una ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli hayvan, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türüne yaşam alanı sağlıyor. Uçsuz bucaksız göller ve sazlıkların yer aldığı Kuş Cenneti, su basar ormanlarla da dikkat çekiyor. Bitki çeşitliliğinin oldukça fazla olduğu Kuş Cenneti'nde ilkbahar ile birlikte renk cümbüşü oluştu. Tabiatın tüm renklerini sunan deltada kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Deltada sulak alanlarda büyüyen 'su papatyaları' adeta gelinliği andırdı. Sulak alanları beyaza bürüyen papatyalar, görenlere doyumsuz seyir keyfi yaşattı. Eşsiz güzellik, dron ile havadan görüntülendi.

359 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge pandemi öncesinde araç girişine kapatılmıştı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kuş Cenneti'nde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i gözlemlendi. Kuş Cenneti'nde ayrıca nesli tükenme tehlikesi altında olan ve dünyada 30 çift kadar kaldığı tahmin edilen Anadolu dağ turnası (Grus grus) ve birçok yaban hayvanı da kayıt altına alınmıştı.

Kuş Cenneti'nde su papatyası güzelliği
Kuş Cenneti'nde su papatyası güzelliği
Kuş Cenneti'nde su papatyası güzelliği
Kuş Cenneti'nde su papatyası güzelliği

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UNESCO Dünya Mirası, Bafra Ovası, Bitki, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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