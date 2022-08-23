'Kuş cenneti' Nehil Sazlığı için sıkı tedbir - Son Dakika
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'Kuş cenneti' Nehil Sazlığı için sıkı tedbir

23.08.2022 12:56
'Kuş cenneti' Nehil Sazlığı için sıkı tedbir

'Kuş cenneti' Nehil Sazlığı için sıkı tedbir Her sene yakılan ve onlarca kuş türünün uğrak mekanı olan Nehil Sazlığı için STK temsilcileri harekete geçti Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç: "Kuş Cennetini kim yakıyorsa cezalandırılsın"HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova Esnaf...

'Kuş cenneti' Nehil Sazlığı için sıkı tedbir

Her sene yakılan ve onlarca kuş türünün uğrak mekanı olan Nehil Sazlığı için STK temsilcileri harekete geçti

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç:

"Kuş Cennetini kim yakıyorsa cezalandırılsın"

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği, her sene eylül ve ekim aylarında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangınlarda büyük zarar gören ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle koruma altına alınan Nehil Sazlığı için harekete geçti.

Yüksekova'nın Yürekli köyünden başlayan ve Köprücük köyüne kadar uzanan Nehil Sazlığı, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İlkbahar aylarında gelen onlarca kuş türünün konakladığı ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Nehil Sazlığı'nda her sene yangın çıkması, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneğini harekete geçirdi. Nehil Sazlığı'nda incelemelerde bulunan gezen Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ve Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyeleri, kuş cennetini yaşatmak için her yönüyle takipçisi olacaklarını söylediler.

"Kuş cennetini kim yakıyorsa cezalandırılsın"

Dünyanın farklı yerlerinden gelen kuş türlerinin uğrak mekanını korumak için çalışmalar yapacaklarını söyleyen Vedat Çoğaç, "Maalesef Nehil Sazlığı her yıl eylülün başı ve sonu itibari ile alışkanlık haline getirilerek yakılıyor. Biz de bu yakılmaya karşı dikkat çekmek için burada çalışmalarımızı başlattık. Nehil Sazlığı, Yüksekova ve canlılar için önemini göstermek amacıyla farklı çalışmalara yer verdik. Nehil Sazlığı, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla hassas korunacak bölge ilan edildi. Korunmasına rağmen her yıl rutin bir şekilde belli aylarda yakılıp korunamıyor. Artık bundan sonra bu güzel doğa yakılmasın, bu alışkanlık bırakılsın. Kimsenin sazlığı yakmaya hakkı yoktur. Çok sayıda kuş türünün dinlenme ve üreme yeri olan bu mekanının yakılmasına göz yummayacağız. Nehil Sazlığı'nı yakan kimse cezalar verilsin. Artık buralar yakılmayacak, bizler her şekilde takipçisi olacağız. Nehil Sazlığı'na hepimiz sahip çıkalım" dedi.

"Burası onlarca kuş türünün konaklama merkezidir"

Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği Başkanı Suat Öztekin ise sazlığın yakılmaması için çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Bilindiği üzere burası Cumhurbaşkanlığı kararıyla korunma altına alındı. Bizde burada incelemelerde bulunarak nasıl daha fazla koruyabiliriz diye çalışmalarımızı başlatacağız. Burası farklı kuş türlerinin uğrak mekanıdır. Buralar her sene yakıldığı zaman çok sayıda hayvan ve kuş türü de içinde ölüyor. Artık vahşetler yaşanmasın diye çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizde Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği olarak doğanın dengesinin koruması mücadele edeceğiz. Buradan herkese sesleniyoruz, doğamıza sahip çıkalım. Yakmayalım, yaşatalım" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kuş cenneti' Nehil Sazlığı için sıkı tedbir - Son Dakika

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