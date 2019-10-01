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Kuş Cenneti onlara emanet

2 saat önce

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki oluşturulan motosikletli asayiş timi göreve başladı.

Kuş Cenneti onlara emanet, System.String[]

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki oluşturulan motosikletli asayiş timi göreve başladı.


Jandarma Genel Komutanlığının desteğiyle görev bölgelerinde emniyet ve asayişin sağlanması, önleyici hizmetlerin güçlendirilmesi, yaşanabilecek olaylara daha hızlı müdahalede bulunulması amacıyla birçok yerde olduğu gibi 19 Mayıs ilçesinde motosikletli asayiş timi kuruldu. Motosikletli Jandarma Asayiş Timleri, Kuş Cenneti, Yörükler, Dereköy merkeze bağlı yerler dahilinde görev yapacak. - SAMSUN

19 Mayıs, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:46 Kaynak: İHA
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