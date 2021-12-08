Kuş cennetinde ayakları bağlı ölü buzağı bulundu - Son Dakika

289 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı etrafına dökülen moloz ve çöpler belediye ekiplerince kaldırılmıştı. Bugün de kimliği belirsiz kişi ve kişilerce aynı alan ayakları bağlı ölü buzağıyı alana attı. Ayakları bağlı ölü buzağı görenleri hayrete düşürdü. - HATAY

Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi