Kuş cennetinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kuş cennetinde çıkan yangın söndürüldü

04.05.2021 11:05

Kuş cennetinde çıkan yangın söndürüldü Yangının çıktığı Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası havadan görüntülendi Erzincan'da birçok kuş ve bitki türünü barındıran Ekşisu Sazlığı'nda gece saatlerinde çıkan yangın söndü.

Kuş cennetinde çıkan yangın söndürüldü

Yangının çıktığı Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası havadan görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da birçok kuş ve bitki türünü barındıran Ekşisu Sazlığı'nda gece saatlerinde çıkan yangın söndü. Yangının çıktığı Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası sabah havadan görüntülendi.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire alanı yanında bulunan ve çok sayıda kuş ile bitki türünü barındıran sazlıkta henüz bilinmeyen nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılarak belirli bir alanı alevler içerisinde bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile itfaiye ekipleri bölgede hazır bekledi. Alanın bataklık olması nedeniyle alevlere müdahale edilemedi. Yangın sabaha doğru tamamen söndü. 8 bin 736 hektar alana sahip Ekşisu Sazlıkları 2 çift yaşamlı, 7 memeli ve 5 sürüngen cinsi hayvanın yanı sıra 100 üzerinde kuş ile endemik türler de dahil 258 bitki çeşidini barındırıyor.

Yangının meydana geldiği Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası sabah İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Kuş cennetinde çıkan yangın söndürüldü
Kuş cennetinde çıkan yangın söndürüldü
Kuş cennetinde çıkan yangın söndürüldü
Kuş cennetinde çıkan yangın söndürüldü

Erzincan, Yangın, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuş cennetinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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