Son Dakika Haberleri: Kuş Cennetinde Ördek Katliamı

Kuş Cennetinde Ördek Katliamı

1 saat önce İlandır

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, kar maskeli 3 avcı çok sayıda ördeği silahla öldürdü.

Kuş Cennetinde Ördek Katliamı, System.String[]
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, kar maskeli 3 avcı çok sayıda ördeği silahla öldürdü.

Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinin (SAMKUŞ) yaklaşık 500 metre yakınında, 6 Aralık'ta 3 kar maskeli avcı, 57 yeşilbaş ördeği yakın mesafeden silahla vurarak öldürdü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, devriye sırasında kaçak avcıları fark etti. Bunun üzerine avcılar, öldürdükleri ördekleri bırakarak olay yerinden kaçtı. Görevliler, yaklaşık 4 saat aradıkları kaçak avcıları yakalayamadı.

Öte yandan bir kişi, avcıların ördekleri vurma anını cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştı.

Yetkililer, söz konusu 3 kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:16 Kaynak: AA

Samsun, Kızılırmak, Güncel
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