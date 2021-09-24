Kuş cennetindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın 3 gündür yer yer devam ediyor.

Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda bilinmeyen bir nedenle 3 gün önce yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları Nehil Sazlığı'nın dört bir tarafından devam ederken, çevredeki köy sakinleri ise çalışmalara destek veriyor.

İtfaiye ekipleri gece gündüz çalışırken, yangının yer yer devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ