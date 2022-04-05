KUŞ CENNETİNE ÇÖP DÖKTÜĞÜ İDDİA EDİLEN 5 YILDIZLI OTELE SORUŞTURMA - Son Dakika
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KUŞ CENNETİNE ÇÖP DÖKTÜĞÜ İDDİA EDİLEN 5 YILDIZLI OTELE SORUŞTURMA

05.04.2022 17:51

Manavgat nehrinin denizle buluştuğu 'Kuş cenneti' olarak ad adlandırılan sazlık alana dökülen çöpler, atıkları döktüğü iddia edilen 5 yıldızlı otel personelince temizlendi.

Manavgat nehrinin denizle buluştuğu 'Kuş cenneti' olarak ad adlandırılan sazlık alana dökülen çöpler, atıkları döktüğü iddia edilen 5 yıldızlı otel personelince temizlendi. Jandarma ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İlçe Müdürlüğü de otel hakkında adli ve idari işlem başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi'nde, Manavgat nehrinin denizle buluştuğu sazlık alanda büyük tepki toplayan çöp yığınları, sorumlu tutulan 5 yıldızlı bir otelin personeli tarafından temizlendi. 'Kuş cenneti' olarak da adlandırılan ve geçen hafta Türkiye'nin birçok ilinden 80 civarında kuş gözlemcisi ve meraklısının da göçmen kuşları görüntülediği alandaki çöpleri önceki gün kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu tespit etmişti. Kuş gözlemi sırasında karşılaştığı çöp yığınlarını görüntüleyen Yoğurtçuoğlu, sosyal medyadan paylaşmış, doğaseverler büyük tepki göstermişti.

Yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin'in, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunması üzerine Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi bölgede inceleme yaptı. Çöp yığınları içindeki bazı ürünlerin üzerinde, 5 yıldızlı bir otele ait logo tespit edildi. İncelemeler neticesinde, bölgede faaliyet gösteren 5 yıldızlı otelin yaklaşık 10 metreküp katı atık döktüğü tespit edildi.

Jandarma ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 yıldızlı otel hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi' ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca adli ve idari işlem başlatıldı.

Çöplerin döküldüğü alanın 'Kuş cenneti' olduğuna dikkati çeken Dr. Yasin İlemin, üzücü olay sonrasında, ilgili otelin kendilerine ulaştığını belirterek, "Çöpleri oraya kendilerinin bırakmadığını, ancak orada kendi atıklarının da bulunduğu konusunda soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceklerini bildirdi. Alanı tamamen temizlediklerine dair görüntü ilettiler ve temizlediler. İlgileri için teşekkür ederiz" dedi.

Otel yönetiminden yapılan açıklamada ise "Böyle bir durumla karşılaştığımız için gerçekten hayal kırıklığına uğradık. Bu atıklarda otelimize ait olan parçaların da bulunduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlgili kişilere bilgilendirme yapılarak bölgede bulunan atıkların temizliğine başlandığını belirtmek isteriz. Fakat bu durumun işletmemizle doğrudan bir alakası olmadığını ve bu atıkların buraya nasıl geldiğine dair hukuki süreç başlatılmış olup, tamlanınca tekrar bilgilendirme yapılacağız" denildi.

KUŞ CENNETİNE ÇÖP DÖKTÜĞÜ İDDİA EDİLEN 5 YILDIZLI OTELE SORUŞTURMA
KUŞ CENNETİNE ÇÖP DÖKTÜĞÜ İDDİA EDİLEN 5 YILDIZLI OTELE SORUŞTURMA
KUŞ CENNETİNE ÇÖP DÖKTÜĞÜ İDDİA EDİLEN 5 YILDIZLI OTELE SORUŞTURMA

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İklim Değişikliği, Jandarma, Manavgat, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUŞ CENNETİNE ÇÖP DÖKTÜĞÜ İDDİA EDİLEN 5 YILDIZLI OTELE SORUŞTURMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUŞ CENNETİNE ÇÖP DÖKTÜĞÜ İDDİA EDİLEN 5 YILDIZLI OTELE SORUŞTURMA - Son Dakika
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