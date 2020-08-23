Kuş cıvıltılarının içinde etkinlikler - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Kampçılık ve Yoga Kampı'na katılan vatandaşlar, doğa içinde etkinlikler yaparak huzurlu bir şekilde vakit geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 ayrı kamptan oluşan etkinlik sona erdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 vatandaşın yer aldığı programda ilk olarak kamp ateşi başında sohbet etkinliği yapıldı. İki seans şeklinde yoga yapılan etkinliğe katılan doğaseverler, tabiat içinde yer aldıkları için mutlu olduklarını belirtiler. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, farklı temalar ile düzenlenen 4 kamp programına da ilginin yoğun olduğunu belirterek, doğa etkinliklerinin süreceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR