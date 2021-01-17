Kuş derneğinde sokak köpekleri de unutulmuyor - Son Dakika

Kuş derneğinde sokak köpekleri de unutulmuyor

17.01.2021 11:43

Keçiören Kuş ve Kanatlı Hayvan Severler Derneği'nde, kuş türlerinin yanı sıra yaralı, terkedilmiş ve bakıma muhtaç köpeklerin de ihtiyaçları karşılanıyor.

Keçiören Kuş ve Kanatlı Hayvan Severler Derneği'nde, kuş türlerinin yanı sıra yaralı, terkedilmiş ve bakıma muhtaç köpeklerin de ihtiyaçları karşılanıyor.

Keçiören ilçesi Kartaltepe Kent Ormanı bölgesinde yaklaşık 5 yıldır faaliyetini sürdüren Keçiören Kuş ve Kanatlı Hayvan Severler Derneği, bölgedeki sokak hayvanlarının bakım merkezi haline geldi.

Dernekteki köpeklerin bakım ve tedavilerini üstlenen emekli memur Şükran Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yılı evinin yakınındaki parkta olmak üzere, yaklaşık 3 yıldır sokaktaki köpeklerin bakım ve tedavileriyle ilgilendiğini söyledi.

İlk başta parkta köpeklerin bakımlarıyla ilgilendiğini ancak bazı sorunlar yaşadığını anlatan Sönmez, daha sonra dernek yönetiminin kendisine yer göstererek, köpeklere burada bakabilme imkanı bulduğunu anlattı.

Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya geldiğimizde kendi köpeklerim vardı, parkta baktığım köpekler. Onları getirdim, bir tanesi zaten araba çarptığı için sakattı, ayağı kesilmesi gerekiyordu. Çok uğraştık ona. Ameliyatını yaptırdık, platin taktırdık. Kurtarmak için 3 senedir uğraşıyoruz. Kesilmedi ama sağlıklı bir ortamda, kapalı bir ortada bakımının sürmesi gerekiyor. Burada bakıyoruz, onunla birlikte sokakta gördüğümüz sakat hayvanları getiriyoruz, yaşlı hayvanları."

"İnsanlar, hayvanları çocukları için oyuncak gibi görüyor"

Sokağa terkedilen hayvanların durumuna işaret eden Sönmez, insanların çocukları için aldıkları hayvanları sokağa terk etmesini önemli bir sorun olarak niteledi.

İnsanların, hayvanları oyuncak gibi görmemesi gerektiğini vurgulayan Sönmez, "En önemli sorun da insanlar, hayvanları alıyorlar, çocukları için oyuncak gibi görüyorlar. Bunları alıyorlar bir ay 2 ay bakıyorlar, baktıktan sonra da sokaklara atıyorlar. Bunları görebildiğimiz zaman alıyoruz, getiriyoruz buraya. Kurtarabildiğimiz kadar, elimizden geldiği kadar tedavilerini yaptırıyoruz, bakıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Doğaya atılan cam şişelerinin hayvanlara zarar verebildiğini, insanların bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirten Sönmez, "Onları biraz gezdirmek için dışarıya çıkarıyoruz, doğal ortamda gezsinler diye. Her yerde cam kırıkları var. Daha iki gün olmadı bir tanesinin ayağı kesildiği camlardan. En büyük sorunlarımız bunlar; insanların pislikleri, attıkları cam kırıkları. Bunlardan çok şikayetçiyiz. İnsanlarımızın duyarlı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Diğer hayvan türleri de var

Keçiören Kuş ve Kanatlı Hayvan Severler Derneği Başkanı Zafer Bora da dernek bünyesinde kanatlı hayvanların yanı sıra sokak köpeklerinin bakım ve tedavileriyle de ilgilenildiğini söyledi.

Derneğin kuruluşundan sonra Keçiören bölgesinde güvercin besleyen insanları bir araya getirmeye çalıştığını anlatan Bora, evinin balkonunda, terasında ve parklarda güvercin besleyen insanların, kendilerine ait bir alan oluşturduğunu belirtti.

Dernek üyelerinin maddi bir beklentisinin olmadığını ve güvercin beslemenin bir sevda olduğunu aktaran Bora, "Emekli olduktan sonra bu sevdayı bırakamadım. Geldim buraya, bu kadar masraf etmemim sebebi de bu sevda, güvercin sevdası." diye konuştu.

Güvercin dışında kaz, tavuk, tavşan gibi türlerin de derneğin faaliyet alanında beslenildiğini anlatan Bora, insanların hafta sonları çocuklarını da buraya getirebildiğini, ayrıca bazı gönüllülerin de hayvanları beslemek için geldiğini bildirdi.

Bora, derneğin faaliyet alanını Keçiören Belediyesinden kiraladıklarını bildirerek, kendilerine kolaylık sağlayan Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür etti.

Kuş derneğinde sokak köpekleri de unutulmuyor
Kuş derneğinde sokak köpekleri de unutulmuyor
Kuş derneğinde sokak köpekleri de unutulmuyor
Kuş derneğinde sokak köpekleri de unutulmuyor

Bora Füzesi, Emekli, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuş derneğinde sokak köpekleri de unutulmuyor - Son Dakika


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