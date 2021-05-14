Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi - Son Dakika

Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi

14.05.2021 18:55

Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi Sivas'ta adeta dile gelen Japon isimli muhabbet kuşu, İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme "Şerefsiz İsrail, Katil İsrail" diyerek tepki gösterdi Sivas'ta adeta dile gelen Japon isimli muhabbet kuşu İsrail'in...

Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi

Sivas'ta adeta dile gelen Japon isimli muhabbet kuşu, İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme "Şerefsiz İsrail, Katil İsrail" diyerek tepki gösterdi

SİVAS - Sivas'ta adeta dile gelen Japon isimli muhabbet kuşu İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme "Şerefsiz İsrail, Katil İsrail" diyerek tepki gösterdi.

Sivas'ta yaşayan hayvan sever Ömer Bayrak, pandemi sürecinde Tepeli cinsi muhabbet kuşu alarak beslemeye başladı. Bayrak, adeta bir Sivaspor taraftarı gibi yetiştirdiği kuşa 'Japon' ismini verdi. Vaktinin çoğunu çok sevdiği kuşuyla geçiren Bayrak, yaklaşık 5 ay gibi kısa bir sürede kuşa yaklaşık 50 kelime öğretti. Daha önceleri 'Kırmızı beyaz şampiyon Sivas', 'Sivaslıyız gardaş' gibi kelimeleri söyleyerek görenlerin hayrete düşüren kuş, bu seferde İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme "Şerefsiz İsrail, katil İsrail" diyerek tepki gösterdi.

6 ayda konuşmayı öğrendi

Ömer Bayrak, kuşunun 6 ayda konuşmayı öğrendiğini belirterek, "Pandemi döneminde eşimle beraber kuşumuzla ilgileniyoruz. Halk dilinde japonez, tepeli olarak biliniyor. Ben bunu aldığım zaman bana dediler ki yerli kuş al sen bunu konuşturamazsın dediler. Ben bunu aldığımda 1 aylıktı 5-6 ay içersin de konuşmaya başladı. Daha önce geldiğinizde kahrolsun PKK, kırmızı beyaz Sivas spor, cici kuş, babacık diyordu. Şimdi nereden baksan yaklaşık 50-60 tane kelime biliyor" dedi.

İki gün içinde öğrendi, İsrail'e lanet okudu

Bayrak, kahrolsun İsrail, şerefsiz İsrail sloganlarını iki günde kuşuna öğrettiğini ifade ederek, " En son meydana gelen İsrail'in yaptığı zulme tepkisiz kalmadık bizde kuşumuzu destekledik. 14 bin kilometre uzaklıkta Güney Amerika'nın Şili takımından Filistin'de ki kardeşlerimize destek geldi. Bende kayıtsız kalmamak amacıyla muhabbet kuşum yiğidoya kahrolsun İsrail, Şerefsiz İsrail kelimesini 2 gün içersin de öğrettim. Allah Filistin'de ki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ben Amerika'dan ve diğer Avrupa Devletlerinden de aynı tepkiyi göstermelerini istiyorum" diye konuştu.

Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi
Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi
Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi
Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi

Ömer Bayrak, İsrail, Japon, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi - Son Dakika


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