Kuş esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. İlçeyi karış karış dolaşıp, vatandaşlarla bir araya gelen Kuş, talepleri birinci ağızdan dinliyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşlarla da periyodik olarak bir araya gelen Kuş, son olarak Eyüp Peygamber Caddesi ve bölgedeki vatandaşları ziyaret etti. Beraberindeki birim müdürleri ile birlikte sokak sokak dolaşan Kuş, kendisine iletilen taleplerin anında yerine getirilmesi için ilgililere talimat verdi. Kuş'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, gerçekleştirdiği ziyaretlerden dolayı teşekkür etti. Kuş, ziyaretlere ilişkin açıklamasında, "Esnaf ve Eyyübiyeli vatandaşlarımız ile kucaklaştık, dertlerini ifade ettiler. Sıkıntılarını ifade ettiler. Biz 1 Nisan itibari ile şunu ifade ettik. Eyyübiye Belediye Başkanı olarak gelmiyoruz, hizmetkar olarak geliyoruz. Bizim bir tek derdimiz var, oda vatandaşın derdi. Biz halkımızın derdi ile dertleniyoruz. İnşallah kısa bir zaman zarfı içerisinde Eyyübiye'nin hak ettiği yere getirmenin mücadelesini ekibimiz ile birlikte veriyoruz. Çok şükür 8 aylık zaman zarfı içerisinde çok ciddi projelere imza attık ve inşallah hayata geçireceğimiz projeler için talimatlarımızı verdik ve şuanda hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Gerek merkezde gerekse de kırsalda Eyyübiye tek vücut şekilde çalışıyor ve Eyyübiyeli kardeşlerimize hizmet ediyoruz. İnşallah bu hizmetlerimizi 5 yıla yayacağız ve 5 yıl sonrasında da inşallah Eyyübiyeliler hak ettiği hizmetlere bir bir kavuşmuş olacak" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA