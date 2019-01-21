Kuş Evleri Akyazı'ya Renk Kattı
1 saat önce
Akyazı Belediyesi'nin başlattığı 'Uçan Kanatlar' Projesi kapsamında ilçe genelinde bulunan ağaçlara kuş evleri asılıyor.
Akyazı
Belediyesi'nin başlattığı 'Uçan Kanatlar' Projesi kapsamında ilçe genelinde bulunan ağaçlara kuş evleri asılıyor.
Akyazı Belediyesi bir yandan sokak hayvanlarının tedavisi ve barınması için çalışmalarını sürdürürken diğer kuşlar için de kuş evleri yapıyor. 'Uçan Kanatlar' Projesi kapsamında hayvanların soğuk havalarda barınacağı yuvalar kuruluyor. Akyazı Belediyesi Marangoz hanesi Sorumlusu Baki Demir tarafından özenle yapılan rengarenk kuş evleri, ilçenin değişik yerlerindeki ağaçlara asılıyor.
Belediyenin başlattığı projenin okullarda da yaygınlaştırılacağını söyleyen Baki Demir, "Yaban
güvercinleri içinde bir proje gerçekleştireceğiz. Belediye olarak bu projeyi kendimiz uyguladık. Sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın beslenmesi ve barınması hem yaz, hem de kış aylarında önemli" dedi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:16 Kaynak: İHA
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