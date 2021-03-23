Kuş, Eyyübiye'de şelale park ve kitap otağı yapım alanını inceledi - Son Dakika

Kuş, Eyyübiye'de şelale park ve kitap otağı yapım alanını inceledi

23.03.2021 13:17
Kuş, Eyyübiye'de şelale park ve kitap otağı yapım alanını inceledi, System.String[]

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam eden şelale park, kitap otağı ve sosyal donatı alanında incelemelerde bulunarak, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam eden şelale park, kitap otağı ve sosyal donatı alanında incelemelerde bulunarak, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kuş, geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam eden şelale park, kitap otağı ve sosyal donatı alanında incelemelerde bulunup, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eyyübiye Belediyesi 15 Temmuz mahallesinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olup, vatandaşların zorluk çektiği yaklaşık 3 bin 500 metre karelik alanı şelale park, kitap otağı ve sosyal donatı alanına çeviriyor. Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan alanda temel atma töreni düzenlenmişti. 15 Temmuz mahallesi ve bölge sakinlerinin istifade edeceği alanda şelale park, öğrenciler için kitap otağı ve sosyal donatı alanları bulunuyor. Devam eden çalışmaları mahalle muhtarı Ethem Çalışkan'la birlikte inceleyen Kuş, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alıp, çalışmaların daha da hızlanması talimatını verdi.

Kuş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Eyyübiye Belediyesi olarak durmadan, yorulmadan bütün gayretimiz ile Elhamdülillah çalışıyoruz. İlk gün Eyyübiyeli kardeşlerimize şunu ifade etmiştik. Başkan olmaya değil, hizmetkar olmaya talibiz demiştik ve Elhamdülillah bu 2 yıl içerisinde Eyyübiyeli kardeşlerimize hizmetkar olduk. Bir taraftan temel atma törenleri gerçekleştirirken bir taraftan da çok şükür açılışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 45 gün önce temelini atmış olduğumuz 15 Temmuz Mahallemizdeki kimlikli parkımızın incelemesinde bulunuyoruz. Daha öncede ifada ettiğimiz gibi, bu parkımızda şelale olacak, sosyal donatı alanları, dinlenme alanları ve çocuklarımızın, geleceğin teminatı olan çocuklarımız için kitap otağı olacak demiştik ve şuanda onların çalışması devam ediyor. Teknik arkadaşlar ile görüştük Ramazan ayının sonuna doğru açılışını gerçekleştireceğiz. Gerek muhtarımız gerekse mahalle sakinlerimiz ve teşkilattaki arkadaşlarımız ile açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden 15 Temmuz Mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kuş, Eyyübiye'de şelale park ve kitap otağı yapım alanını inceledi
Kuş, Eyyübiye'de şelale park ve kitap otağı yapım alanını inceledi
Kuş, Eyyübiye'de şelale park ve kitap otağı yapım alanını inceledi

Mehmet Kuş, 15 Temmuz, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuş, Eyyübiye'de şelale park ve kitap otağı yapım alanını inceledi - Son Dakika


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