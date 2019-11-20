Kuş gençlerle bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 15 Temmuz Gençlik Merkezindeki kurslara katılan gençlerle bir araya geldi.



Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ilçelerinden olan Eyyübiye'de gençliğe yaptığı yatırımlarla kamuoyunun takdirini toplamaya devam eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sık sık gençlerle de bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.



Kuş, Eyyübiye Belediyesi 15 Temmuz Gençlik Merkezi ile AK Ev Spor Salonlarındaki gençleri ziyaret edip, ilgililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Kuş," Gençlik merkezlerimizi gezip, merkezlerimize gelen gençlerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de 15 Temmuz Gençlik Merkezimizdeyiz. Buradaki çocuklarımız ve evlatlarımızla buluştuk. Gençlerimizin yapmış oldukları faaliyetleri takip ettik, ilgili arkadaşlarımızdan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Burada eğitim veren hocalarımızdan Allah razı olsun, gerek sportif anlamda gerek Kuran-ı Kerim öğretme anlamında ciddi gayretleri var. 15 Temmuz Gençlik Merkezimizdeki öğrencilerimizin yüzde 90'nı Elhamdülillah Kuran-ı Kerimi Türkçe alfabesi gibi biliyorlar. İnşallah diğer kalan yüzde 10'luk kısımdan 40 günlük söz aldık. İnşallah Kuran-ı Kerime geçmeyen öğrencimiz, 40 gün sonra Kuran-ı Kerime geçmiş olacaklar. Biz Eyyübiye'deki gençliğimizi çok önemsiyoruz. Eyyübiye'deki gençlik ciddi anlamda mahrum kalmış, ilgilenilmemiş bir gençlik. İnşallah ekibimiz ile birlikte Eyyübiye'deki bütün gençlerimize hak ettikleri eğitimi bir bir vereceğiz. Buradan merkezlerimizdeki eğitmenlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Aileler gönül rahatlığıyla evlatlarını bizlere emanet edebilirler" dedi. - ŞANLIURFA