Kuş gribi salgını Japonya'da etkisini arttırıyor - Son Dakika

Japonya'nın Kagawa ve Miyazaki eyaletlerinde yeni kuş gribi vakaları görüldü.

Japonya'da, ilk olarak 2018 yılında daha sonra da geçen ay başında görülen kuş gribi salgını ülke genelinde yayılıyor. Salgının merkez üssü olan Kagawa Eyaleti'nden bir kötü haber daha geldi. Eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, Mitayo şehrindeki 2 tavuk çiftliğinde daha, toplu kuş gribi vakalarının doğrulandığı bildirildi. Miyazaki Eyaleti'nde de 2 farklı salgının tespit edildiği öğrenilirken, son gelişmelerin ardından yaklaşık 375 bin tavuğun tedbir amacıyla itlaf edileceği kaydedildi. Miyazaki Eyaleti'ndeki çalışmalara Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin de destek verdiği öğrenildi.

ETKİ ALANI GENİŞLİYOR

Japonya'da 5 Kasım'da Kagawa Eyaleti'ndeki bir tavuk çiftliğinden rapor edilen toplu kuş gribi vakalarının Ocak 2018'den bu yana ilk olduğu belirtilmiş, Kagawa'nın ardından salgın Hyogo ve Fukuoka'ya da sıçramıştı. Endişeye neden olan toplu vakalar nedeniyle on binlerce tavuk telef olmuştu.

YETKİLİLER TEDBİR ALDI

Toplu tavuk ölümleri ile ortaya çıkan salgınların ardından yerel otoriteler riskli bölgelerde tedbir almış, vakaların görüldüğü tesislere 10 kilometrelik mesafede bulunan diğer çiftliklere yönelik tavuk ve yumurta sevkiyatı kısıtlaması getirilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)