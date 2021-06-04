Kuş hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da evlerin çatılarındaki kafeslerden güvercin, muhabbet kuşu ile papağan hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı evden faklı tarihlerde evlerin çatılarındaki kafeslerden 30 güvercin ile 9 papağan ve 42 muhabbet kuşunun çalınması olayına karıştığı iddia edilen B.Ç. (39), İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.Ç. İlyasköy Polis Merkezi'ne teslim edildi.

B.Ç.'nin çaldığı kuşların bir kısmının telef olduğu, geride kalan bazı kuşların ise polis tarafından ele geçirildiği öğrenildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan B.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN