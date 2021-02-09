'Kuş ithalatının başlaması tavan yapan fiyatları düşürecek' - Son Dakika
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'Kuş ithalatının başlaması tavan yapan fiyatları düşürecek'

'Kuş ithalatının başlaması tavan yapan fiyatları düşürecek'

09.02.2021 09:33

'Kuş ithalatının başlaması tavan yapan fiyatları düşürecek' KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında birçok kuş türünde geçerli olmak üzere getirilen ithalat kısıtlaması geçen günlerde alınan kararla kaldırıldı.

'Kuş ithalatının başlaması tavan yapan fiyatları düşürecek'

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında birçok kuş türünde geçerli olmak üzere getirilen ithalat kısıtlaması geçen günlerde alınan kararla kaldırıldı. Bu durumun kuş fiyatlarında düşüşü sağlayacağını söyleyen Adana Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, "İthalat tam randımanlı başladığında piyasa kuşa doyacak ve fiyatlar düşecek" dedi.

Dünya genelinde koronavirüs salgınının yayılmasının ardından sadece insanların seyahatleri değil, hayvan ithalatına da birçok bölgede kısıtlamalar getirildi. Türkiye'de salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda özellikle egzotik tür hayvanların ithalatı kısıtlanırken, bu sürecin piyasaya etkileri de yoğun bir şekilde hissedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen hafta konuyla ilgili yeni düzenlemeye gitti. Düzenlemeye göre, çiftliklerde üretilen muhabbet kuşu, sevda papağanı, sultan papağanı, cennet papağanı gibi hayvanlar, virüsün bulaşmasında yeni kanıt bulunana kadar serbest şekilde ithal edilebileceği duyuruldu. Alınan kararı mutlulukla karşıladıklarını söyleyen Adana Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, kısa süre sonra kuş piyasasının rahatlayacağını kaydetti.

'İÇ PİYASADA YETERLİ KUŞ YOK'Kuş ithalatının yasaklanmasının ardından yerli üreticilerin iç piyasanın ihtiyacını yeteri kadar karşılayamadığını dile getiren Kalaycıoğlu, bu nedenle kuş fiyatlarının tepe noktalara çıktığını söyledi. Sürecin kendileri için zor geçtiğini hem kuş bulmakta hem de satmakta zorlandıklarını kaydeden Kalaycıoğlu, "İthalatın tam randımanlı başlamasıyla piyasa, kuşa doyacak. Böylece fiyatlarda düşüş görülecektir. Örneğin ithalat yasağıyla birlikte muhabbet kuşunun fiyatı neredeyse iki kat fırlayarak 100 liraya çıktı. Bu fiyatlar bir nebze düşüş gösterir. Ayrıca iç piyasada yeterli kuş yokö diye konuştu.

'YERLİ ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ'Kısa sürede piyasanın düzelmesini beklediğini belirten Kalaycıoğlu, asıl meselenin ithalat olmadığını da vurguladı. Buradaki en önemli noktanın yerli üreticinin desteklenmesi olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, "Yerli üreticimiz de bu süreçte bocaladı. Kendimiz satalım çabasına girip pet marketçileri yok saydılar. Kuş bulamaz hale geldi. Eğer bu yerli üreticiler desteklenir, ruhsatlandırılır ise yerli üretim atağıyla kuş ithalatı gereksinimi ortadan kalkabilir. Biz de yerli kuşları satarız. Daha verimli ve ülke adına faydalı olur" dedi.

Görüntü  Dökümü------------------------Dernek Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu ile röp-Kuşlardan Genel ve detyalar

Haber: Can ÇELİK-Kamera: PAZARBAŞI/ADANA,


Kaynak: DHA
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