Kuş Kadın" Mogao Mağaraları'nın Resmi Sanal Çizgi Film Karakteri Oldu - Son Dakika
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Kuş Kadın" Mogao Mağaraları'nın Resmi Sanal Çizgi Film Karakteri Oldu

08.07.2022 21:30
Kuş Kadın" Mogao Mağaraları'nın Resmi Sanal Çizgi Film Karakteri Oldu

DUNHUANG, 8 Temmuz (Xinhua) -- UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentindeki Mogao Mağaraları'nı ziyaret eden insanlar görülüyor.

DUNHUANG, 8 Temmuz (Xinhua) -- UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentindeki Mogao Mağaraları'nı ziyaret eden insanlar görülüyor. Bin yıllık duvar resimlerindeki yarı kadın yarı kuş yaratıktan esinlenilen Jiayao, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentindeki Mogao Mağaraları'nın resmi sanal çizgi film karakteri oldu. Jiayao, sırtından tüyler çıkan geleneksel elbiseler giyen bir kız gibi görünüyor. Animasyon, onun kalıntılarla olan deneyimini ve duvar resimlerinden diğer karakterlerle olan etkileşimlerini tasvir ediyor. (Fotoğraf: Zhang Yujie/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuş Kadın' Mogao Mağaraları'nın Resmi Sanal Çizgi Film Karakteri Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuş Kadın" Mogao Mağaraları'nın Resmi Sanal Çizgi Film Karakteri Oldu - Son Dakika
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