SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu - Son Dakika

SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu

07.03.2021 11:06

Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu olduSİVAS'ta 2 yıl önce gelir elde etmek amacıyla evinin bir odasında ahşap kuş kafesleri üreten Zeynep Özgül (21), ilgi görünce mesleğini eşiyle birlikte Sanayi Çarşısı'nda kiraladıkları dükkanda devam ettirmeye başladı.

Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu

SİVAS'ta 2 yıl önce gelir elde etmek amacıyla evinin bir odasında ahşap kuş kafesleri üreten Zeynep Özgül (21), ilgi görünce mesleğini eşiyle birlikte Sanayi Çarşısı'nda kiraladıkları dükkanda devam ettirmeye başladı. Etraftaki insanların ve ailesinin baskısına rağmen bu mesleği yapabileceğini ispatlayan Özgül, şu anda Sivas'ın tek kadın marangozu olarak biliniyor.

Kent merkezinde, Gökçebostan Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Özgül, 2 yıl önce gelir elde etmek için evinin bir odasında ahşap kuş kafesleri üreterek internet üzerinden sattı. Yaptığı malzemeler ilgi görünce işlerini büyüterek Sanayi Çarşısı içinde bir dükkan kiralayan Özgül, eşi Ali Özgül ile birlikte kurdukları marangozhanede kamelya, sehpa ve sandalye üretimine geçti. Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde ildeki tek kadın olarak çalışan Zeynep Özgül, bu yönüyle çevresinden takdir topladı.

Mesleğe evde ahşap kuş kafesi yapıp satarak başladığını ifade eden Zeynep Özgül, "Pandemiden dolayı iş bulmayınca eşimle birlikte evimizin odasında kuş kafesleri yapıp satmaya başladık. Yaptığım kafesleri internete koydum ve bu sefer insanlar, 'ahşap bebek yatağı yapabilir misiniz?? diye sordu. Bunun üzerine yatak yapmaya da başladık ve evimizin bir odası marangozhane oldu. İşler gittikçe çoğalınca artık dükkan açmamız gerektiğini düşündük ve marangozhanemizi açtık? dedi.

'KADIN İSTERSE HER ŞEYİN EN İYİSİNİ YAPAR'

Bir kadının marangozluk yapmasının kentte tuhaf karşılandığını ifade eden Özgül, 'Benim burada çalışmamdan dolayı esnaf, aile ve dostlarımızdan tepki aldık. Bize, 'Kadından marangoz mu olur" dediler. Benimle dalga geçtiler ama tabi şimdi ben o dalga geçen ustalara fikir vermeye başladım. Şiddet gören kadınlara şunu söylemeliyim ki; en önde gelen şey özgüvendir. Eğer şiddet görüyor ya da bir erkeğe kendilerini muhtaç hissediyorlarsa yapmasınlar. 'Ben bunu yaparım' diye yola çıksınlar. Öyle yola çıkarlarsa her şeyi yapabilirler. Bir kadın isterse her şeyi değil, her şeyin en iyisini yapabilir" diye konuştu.

'EŞİMLE GURUR DUYUYORUM'

Eşinin desteğinin hep yanında olduğunu söyleyen Ali Özgül(28) ise, "Dükkanı ilk açtığımızda buraya çırak alamadık. Eşim de, 'Ben gelirim ve destek olurum' dedi. İlk başlarda esnafta ve çevrede farklı karşılandı. Ama ben hep eşimin bana verdiği destekten dolayı onunla gurur duydum. Zaman geçtikçe herkes alıştı ve benimsedi. Bir erkeğin yapabileceği her şeyi o da yapıyor. Daha iyi fikir ve düşünceleri var. Bir şey ürettiğimiz zaman Zeynep'in fikirleri ile ürünümüz daha iyi ve dikkat çekici oluyor. Bu da müşterinin daha çok hoşuna gidiyor" ifadelerini kullandı.

SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu
SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu
SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu
SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu
SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu
SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu
SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu
SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu
SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu
SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu
SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu
SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu
SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu
SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu
SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu
SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu

Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS Kuş kafesi yaparak başladı, Sivas'ın tek kadın marangozu oldu - Son Dakika


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