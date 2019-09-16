Son Dakika Haberleri: Kuş nöbetinde kazara kardeşini vuran ağabey tutuklandı
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Kuş nöbetinde kazara kardeşini vuran ağabey tutuklandı

1 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çiftçilik yapan ve kuşların tarlaya zarar vermesini önlemek amacıyla kendilerine ait tarlalarına giden Mahmut Yıldırım'ın (58) yanında bulunan tüfeği iddiaya göre kazara ateş alınca kardeşi Osman Yıldırım (51) vuruldu.

Kuş nöbetinde kazara kardeşini vuran ağabey tutuklandı, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesinde çiftçilik yapan ve kuşların tarlaya zarar vermesini önlemek amacıyla kendilerine ait tarlalarına giden Mahmut Yıldırım'ın (58) yanında bulunan tüfeği iddiaya göre kazara ateş alınca kardeşi Osman Yıldırım (51) vuruldu. Osman Yıldırım götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mahmut Yıldırım tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olay Serik'e bağlı Çakallık Mahallesi'nde gerçekleşti. Çiftçilik yapan Mahmut Yıldırım, kardeşi Osman Yıldırım ile dün arazilerindeki kuşları uzaklaştırmak için nöbete gitti. İddiaya göre Mahmut Yıldırım'ın yanında getirdiği tüfek fişek konulduğu sırada kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Osman Yıldırım'ın ensesine isabet etti. Kardeşinin yere yığıldığını gören Mahmut Yıldırım, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Osman Yıldırım, ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
AĞABEY TUTUKLANDI
Olayın ardından polis, Mahmut Yıldırım'ı gözaltına aldı. Emekli öğretmen olduğu ve Antalya'da ikamet ettiği öğrenilen Mahmut Yıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Osman Yıldırım'ın cenazesi ise bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Çakallık Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.


Mahmut Yıldırım, Osman Yıldırım, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:03 Kaynak: DHA
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