Son Dakika Haberleri: Kuş nöbetine gitti, ateş alan tüfekle vurulup öldü
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Kuş nöbetine gitti, ateş alan tüfekle vurulup öldü

1 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kuşların tarlaya zarar vermesini önlemek amacıyla M.Y. ve kardeşi Osman Y. kuş nöbetine gitti.

Kuş nöbetine gitti, ateş alan tüfekle vurulup öldü, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesinde kuşların tarlaya zarar vermesini önlemek amacıyla M.Y. ve kardeşi Osman Y. kuş nöbetine gitti. İddiaya göre M.Y.'nin, korkuluğa yasladığı tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği kardeşi Osman Y. (51), hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Serik'e bağlı Çakallık Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan M.Y. (55), kardeşi Osman Y. ile arazilerindeki kuşları uzaklaştırmak için nöbete gitti. M.Y.'nin yanında getirdiği av tüfeğini iddiaya göre tarlanın kenarındaki çite dayadı. Ancak, yere düşerek ateş alan tüfekten çıkan saçmalar kardeşi Osman Y.'nin ensesine isabet etti.
Kardeşinin yere yığıldığını gören M.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Osman Y. ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Osman K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanenin morguna konulan Osman Y.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. M.Y. ise savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı.


serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:48 Kaynak: DHA
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