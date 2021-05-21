Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz, önceki gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefatı başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden oldu.
İbrahim Tatlıses ve Oğuz Yılmaz, İbo Show canlı yayınında tartışma yaşamıştı. Tatlıses, Yılmaz'a yönelik, "Oğuz valla söylersem çaldırmazlar. Tüm Türkiye'de çaldırmazlar" ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses'e cevap veren Oğuz Yılmaz ise "Senin demenle olmuyor" karşılığında bulunmuştu.
Ankara türküleriyle adından söz ettiren isimlerden biri olan Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından "İbrahim Tatlıses'e küs öldü" yorumları yapılmıştı. Yılmaz'ın vefatının ardından nasıl bir tavır izleyeceği merak edilen İbrahim Tatlıses ise başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü sanatçı Tatlıses, Oğuz Yılmaz için yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ankara'nın yetiştirdiği nadir sanatçılarımızdan Oğuz Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun inşallah"
Son Dakika › Magazin › 'Küs öldü' demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı - Son Dakika Magazin