"Küs öldü" demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı - Son Dakika

"Küs öldü" demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı

21.05.2021 00:05

İbrahim Tatlıses, bir dönem aralarında tartışma yaşanan ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tatlıses, "Ankara'nın yetiştirdiği nadir sanatçılardan Oğuz Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz, önceki gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefatı başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden oldu.

CANLI YAYINDA TARTIŞMIŞLARDI

İbrahim Tatlıses ve Oğuz Yılmaz, İbo Show canlı yayınında tartışma yaşamıştı. Tatlıses, Yılmaz'a yönelik, "Oğuz valla söylersem çaldırmazlar. Tüm Türkiye'de çaldırmazlar" ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses'e cevap veren Oğuz Yılmaz ise "Senin demenle olmuyor" karşılığında bulunmuştu.

VEFATI SONRASI PAYLAŞIMDA BULUNDU

Ankara türküleriyle adından söz ettiren isimlerden biri olan Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından "İbrahim Tatlıses'e küs öldü" yorumları yapılmıştı. Yılmaz'ın vefatının ardından nasıl bir tavır izleyeceği merak edilen İbrahim Tatlıses ise başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Ünlü sanatçı Tatlıses, Oğuz Yılmaz için yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'nın yetiştirdiği nadir sanatçılarımızdan Oğuz Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun inşallah"

'Küs öldü' demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı
Küs öldü demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı

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Son Dakika Magazin 'Küs öldü' demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı - Son Dakika Magazin


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