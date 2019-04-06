Kuş, Sahaya İnerek Vatandaşlara Teşekkür Etti

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, görevi devralmasının ardından sahaya inerek vatandaşlara teşekkür etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, görevi devralmasının ardından sahaya inerek vatandaşlara teşekkür etti.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Akabe, Direkli ve Akşemsettin mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara gösterdikleri destekten dolayı teşekkür eden Kuş, verdiği sözleri yerine getirileceğini de vatandaşlara hatırlattı.



Kuş'un esnaf ziyaretinde, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve Akabe Mahalle Muhtarı Yusuf Kaya da hazır bulundu. Vatandaşlar bir araya gelmeye devam edeceklerini aktaran Kuş, "Akabe mahallemize ilk ziyaretimizi gerçekleştirdik. Buradan bütün mahalledeki ve diğer mahallelerdeki vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizlere vermiş oldukları yüzde 73'lük rekor desteklerden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

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