Kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapıyorlardı, jandarmaya yakalandılar - Son Dakika
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Kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapıyorlardı, jandarmaya yakalandılar

09.10.2022 18:08
Kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapıyorlardı, jandarmaya yakalandılar

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan Bilgiye göre, Kayacık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda devriye gezen jandarma ekipleri kuş sesi çıkaran teyp buldu. Yapılan incelemeler neticesinde ise ekipler, R.Y. ve K.B. isimli 2 kişinin teypten çıkan kuş sesleriyle avcılık yaptığını tespit etti. Şahıslar ekipler tarafından yakalanırken haklarında 'Avda kullanılması yasak malzeme kullanmak' suçundan haklarında işlem başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapıyorlardı, jandarmaya yakalandılar - Son Dakika

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