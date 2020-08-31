Kuş sesi çıkartan araçla avcılık yapan 6 kişiye para cezası

Samsun'da kuş sesi çıkartan araç gereçlerle kuşları yanıltarak avlayan 6 kişiye toplam 2 bin 784 lira para cezası verildi.

Samsun'da kuş sesi çıkartan araç gereçlerle kuşları yanıltarak avlayan 6 kişiye toplam 2 bin 784 lira para cezası verildi. Samsun'un Ladik ilçesi Anayurt Mahallesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında bir arazinin 2 tarafına yerleştirilmiş ses cihazıyla bıldırcın avlayan 6 kişiyi yakaladı. Avcılık malzemelerine el konulan şahıslara kişi başı 464 lira ceza uygulandı. Ekipler, av malzemelerini Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü'e bağlı Vezirköprü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Samsun, Ladik, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:47 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kuş sesi çıkartan araçla avcılık yapan 6 kişiye para cezası - Son Dakika

Son Dakika

Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi

Portekiz ekibi Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye talip oldu

Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız

Marcao ve Belhanda transferinde çarpıcı gelişme! İki isim için de G.Saray'a teklif gelmedi

Koronavirüs aşısını bulan Ruslardan bir güzel haber daha: Kasım-Aralık gibi uygulayacağız

Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti

Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı

Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi

Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek

Faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk kameralara yansıdı

Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 8 gözaltı

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi

Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti

İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı

Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı