Son Dakika Haberleri: Kuş vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı
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Kuş vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı

1 saat önce

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı.

Kuş vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı, System.String[]
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kuş, mesajında, "Dayanışmanın üst seviyeye çıktığı, sevgi, barış ve kardeşlik duygularının yoğunlukla yaşandığı günler olan bayramlarda, sevginin ve barışın her daim kalıcı olması gerektiğini belirten Başkan Kuş," Bir ramazan bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, sevincini ve mutluluğunu paylaşması, kardeşlik ve dostluk bağlarını daha da pekiştirmesini sağlayan günlerdir. Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış ve sevginin toplumun bütün kesimlerine yayıldığı günlerdir. Bizler de bu günlerin önemini bilerek, birbirimize olan sevgi ve saygımızı her zaman korumalıyız. Bu temennilerle bütün vatandaşlarımızın, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın tüm insanlığa bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:58 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Mehmet Kuş, Eyyübiye, Yaşam
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