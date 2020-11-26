Kuş, vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye bağlı Ümit Caddesi^nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kuş halkın talep ve önerileri yerinde dinleyerek, gerekli adımların atılması için ilgili birimleri talimat verdi.

Eyyübiye'yi esnaf ve vatandaşlarla birlikte yönetmeye devam ettiklerini belirten Kuş, "Sahadan hiçbir zaman kopmadan her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk. Vatandaşlarımızı dinledik, taleplerini aldık ve bunların çözüme kavuşmasını sağladık. Esnaf ve vatandaşlarımızla her zaman birlikte olamaya ve ilçemizi birlikte fikir alışverişi yaparak yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA