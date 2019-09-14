Son Dakika Haberleri: Kuş vatandaşların taleplerine cevap oluyor
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Kuş vatandaşların taleplerine cevap oluyor

1 saat önce

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, halk günü buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelip talep ve sorunları birinci ağızdan dinledi.

Kuş vatandaşların taleplerine cevap oluyor, System.String[]

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, halk günü buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelip talep ve sorunları birinci ağızdan dinledi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından her ayın 2'nci cuma günü yapılan halk günü buluşmalarında vatandaşlarla buluştu. SGK Binası Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen halk günü buluşmalarına, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Meclis Başkanvekili Ahmet Kenan Kayral, Birim Müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda vatandaşların taleplerini ve sorunları birinci ağızdan dinleyen Kuş, iletilen talep ve sorunların çözümü için ilgilileri talimat verdi.


Her platformda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini ve bunun görev süresi boyunca devam edeceğini aktaran Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren halk günü buluşmalarında vatandaşlarımızın taleplerini, istek ve sorunlarını dinledik. Bizlere iletilen talep ve sorunların anında çözümü için ilgili arkadaşlarımızı talimatlandırdık. Eyyübiye ilçemizin tüm Şanlıurfa'da olduğu gibi en büyük sorunu işsizliktir. Bu sorunun giderilmesi için projeler hazırlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte az da olsa bu soruna neşter vuracak projeler üzerinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Mehmet Kuş, Eyyübiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:06 Kaynak: İHA
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