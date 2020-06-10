Kuş yakalamak için indiği kuyuda mahsur kaldı - Son Dakika

Kuş yakalamak için indiği kuyuda mahsur kaldı

GAZİANTEP'te, kuş yakalamak için indiği 30 metre derinliğindeki su kuyusunda mahsur kalan Mehmet Aksu (15), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

GAZİANTEP'te, kuş yakalamak için indiği 30 metre derinliğindeki su kuyusunda mahsur kalan Mehmet Aksu (15), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bedir Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Aksu, içerisine yuva yapan kuşları yakalamak için kuyuya indi. Kuyuda mahsur kalan Aksu'nun sesini duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipten bir itfaiye eri, beline halat bağlayarak vinç yardımıyla kuyuya indi. İtfaiye eri, kısa süre içerisinde mahsur kalan Mehmet Aksu'yu kurtararak kuyudan çıkardı. Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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