KUŞ YAVRULARINA ŞEFKAT ELİ - Son Dakika

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, yuvalarından düştükten sonra bulunan 2 baykuş, 2 ebabil ve 1 saksağan yavrusuna sahip çıktı. Şefkat eli uzatılan kuşlar yeterli büyüklüğe ulaştıklarında doğaya salınacak.

Denizli'de geçtiğimiz hafta içinde farklı günlerde yuvalarından düştükten sonra vatandaşlar tarafından bulunan 2 baykuş, 2 ebabil ve 1 saksağan yavrusu Milli Parklar Denizli İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yavru kuşlar buradan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek veteriner hekimler tarafından bakıma alındı. Yavru kuşlara anne şefkatinde bakım yapılırken, yeteri kadar büyüdüklerinde yeniden doğal hayatlarına bırakılacağı kaydedildi.

TÜRÜNE VE GELİŞİMİNE GÖRE BESLENİYORLAR

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kuşların yumurtlama dönemine girildiğini, bu süreçte yuvadan düşen yavrularda artış yaşandığına dikkati çekti. Yavru kuşların türüne ve gelişimine göre beslemelerini yaptıklarını ifade eden Alkaya, Şu an polikliniğimizde 2 ebabil, 2 baykuş ve bir de saksağan yavrumuz var. Baykuşlar henüz çok küçükler. Burada tüylerini döküp tekrar tüylenecekler. Erişkinliğe geldiklerinde de inşallah onları doğaya bırakacağız. Ebabil yavrularımız da büyümekte, yavaş yavaş kanat tüylerini çıkarmaya başladılar. Onları da 1-1,5 ay sonra doğaya salacağımızı düşünüyoruz. Saksağan yavrumuz yere düştükten sonra biraz hırpalanmış, tedavisi devam ediyor. Onu da iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakacağız dedi.

KUŞ YUVALARINA DİKKAT

Yavru kuşların bulunduğunda öncelikle çevrede yuvası tespit edilebilirse tekrar yerine konması gerektiğini, çünkü anneleri tarafından daha sağlıklı beslenebileceğini vurgulayan Alkaya, şunları kaydetti

Biz tabi ki elimizden geldiğince onların bakımlarını üstleniyoruz ve büyüdüklerinde doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz ama her yavrunun annesiyle birlikte büyümesi gerekir. Ancak bir imkan yoksa bizim görevimiz onları himayemiz altına alıp büyüyene kadar korumaktır. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.