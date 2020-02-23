Kuş yemliğine asılarak dönen sincabın görüntüleri ilgi çekti - Son Dakika

İngiltere'nin Sheffield kentinde kuşların beslenebilmesi için ağaca asılan yemlikten beslenmeye çalışırken asılı kalan sincap, yemlikle birlikte dönmeye başladı. O anlar ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Sheffield kentinde Alex Dunigan, kuşları beslemek için ağaca asılan yemliğe tırmanmış bir sincap gördü. Telefonunu çıkararak o anları kaydetmeye başlayan Dunigan, sincabın yemliğe tutunarak dönmeye başladığını gördü. Görüntülerde, sincabın yemliğin alt bölümüne tutunduğu ve hızlıca döndüğü görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sincabın yemliğe asılmış görüntüsü

-Sincabın yemlikle birlikte dönmesi

-Detaylar