Kuş yemliğine asılarak dönen sincabın görüntüleri ilgi çekti - Son Dakika

Kuş yemliğine asılarak dönen sincabın görüntüleri ilgi çekti

İngiltere, (DHA) ? İngiltere'nin Sheffield kentinde kuşların beslenebilmesi için ağaca asılan yemlikten beslenmeye çalışırken asılı kalan sincap, yemlikle birlikte dönmeye başladı. O anlar ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Sheffield kentinde Alex Dunigan, kuşları beslemek için ağaca asılan yemliğe tırmanmış bir sincap gördü. Telefonunu çıkararak o anları kaydetmeye başlayan Dunigan, sincabın yemliğe tutunarak dönmeye başladığını gördü. Görüntülerde, sincabın yemliğin alt bölümüne tutunduğu ve hızlıca döndüğü görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından ilgi gördü.