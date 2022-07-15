Kuş yuva yaptı, bu sıcakta klimadan vazgeçti - Son Dakika
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Kuş yuva yaptı, bu sıcakta klimadan vazgeçti

15.07.2022 10:57

Mersin'de bir ofisteki klimaya kuş yuva yaptı, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasına rağmen işletmeci Ahmet Ergin yumurtadan kuşlar çıkıp uçana kadar klimasından vazgeçip örnek bir davranış gösterdi.

Mersin'de bir ofisteki klimaya kuş yuva yaptı, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasına rağmen işletmeci Ahmet Ergin yumurtadan kuşlar çıkıp uçana kadar klimasından vazgeçip örnek bir davranış gösterdi.

Erdemli ilçesinde site yöneticiliği ve danışmanlık yapan Ahmet Ergin'in ofisindeki klimaya kumru kuşu yuva yapmaya başladı. Ergin bunun üzerine kuşun dışarı yuva yapması için iki tane doğal yuva koydu. Buna rağmen kumru klimanın üzerine, dal parçaları taşıyarak önce yuvasını tamamladı sonra da yumurtalarını bıraktı. Kuluçkaya yatan kumrunun yavruları çıkıp büyüyene kadar ise Ergin, zaman zaman 40 dereceye ulaşan yaz sıcağında klimasından vazgeçti.

Erdemli'de 7 yıldır faaliyet gösterdiğini ve bürosunu yeni iş yerine taşıyalı 2 ay olduğunu belirten Ahmet Ergin, "Bir haftadır bir misafirimiz var, kumru. İş yerimizi her açtığımızda odamızda bulduğumuz bir kumru. Dışarıya yuva yapması için yuva koyduk, 2 tane doğal yuva koydum, yuva yapsın diye ama özellikle geldi klimamızın üzerini mesken tuttu" dedi.

"MİSAFİRDİR, BİZİM BAŞ TACIMIZDIR"

Kuşu uzaklaştırmak için çaba sarf ettiğini ifade eden Ergin, "2 defada uzaklaştırmaya çalıştım ama gitmedi. En son arkadaşlar dediler ki, bunun altına havlu türü bir şey koyarsan gelip yuva yapmazlar dediler. Havluyu koymama rağmen, hem yuvayı koymuş, hem de 2 tane de yumurta yapmış. 35 veya 40 gün biz bununla komşu olduk. Odamızı paylaştık. Dolayısıyla da klimamızı çalıştıramıyoruz. Sıcakta mecburen ona katlanmak zorunda kaldık. Çünkü Tanrı misafiridir, bizim baş tacımızdır. Klimamızın köşesine yerleşti aynı ortamı paylaşıyoruz" diye konuştu.

"SICAKLIK 40 DERECEYİ BULUYOR"

Bu sıcakta klimayı servis dışı bırakmak zorunda kaldıklarını anlatan Ergin, "Biz Akdeniz bölgesindeyiz, Mersin'de Erdemli'deyiz. Burası Akdeniz ikliminde deniz sahilinde olan bir yer. Sıcaklık 35-40 dereceyi buluyor. Bu sıcaklığa rağmen de kumrumuzun rahatını, konforunu bozmamak için, yuvasını bozmamak için sıcaklığa katlandık ve klimamızı 35 gün süreyle servis dışı bıraktık" dedi.

Yavrular çıkıp uçana kadar kuşları ağırlayacaklarını dile getiren Ergin, "İnşallah yavrularını sağ salim çıkarır ve biz onu yolcu ederiz. Yolcu ettikten sonra da klimamızı çalıştırabiliriz. Dışarı da 2 tane yuvamız var ama bir türlü oraya gönderemedik, ısrarla klimanın üstünü seçti. Ev tuttu, mesken tuttu, bizim de misafirimiz oldu. O şekilde ağırlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Hüseyin Yıldız - Halil İbrahim Varlı/İHA)

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Kumru klimaya yuva yaptı! İş yeri sahibi 40 derecelik sıcağa rağmen çalıştırmıyor Kumru klimaya yuva yaptı! İş yeri sahibi 40 derecelik sıcağa rağmen çalıştırmıyor Mersin'de site yöneticisi, kumrunun üzerine yuva yaptığı klimasını kullanmıyor Mersin'de site yöneticisi, kumrunun üzerine yuva yaptığı klimasını kullanmıyor
Kaynak: İHA

Ahmet Ergin, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuş yuva yaptı, bu sıcakta klimadan vazgeçti - Son Dakika

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