Kuşa çarpan kargo uçağı atatürk havalimanı'na geri döndü
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Entebbe seferini yapan kargo uçağına kalkışından kısa bir süre sonra kuş çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:56 Kaynak: DHA
İSTANBUL-Entebbe seferini yapan kargo uçağına kalkışından kısa bir süre sonra kuş çarptı. Uçak, Atatürk Havalimanı'na geri döndü.
Edinilen bilgiye göre, Turkish Cargo'ya ait Airbus A330 tipi uçak, Entebbe seferini yapmak üzere dün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Kargo uçağına havalandıktan kısa bir süre sonra kuş çarptı. Bunun üzerine Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçen uçağın pilotu, geri dönüş için izin istedi. Airbus 330 tipi uçak Bursa üzerinde havada tur atarak yakıt boşalttıktan sonra Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi.
- İstanbul
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