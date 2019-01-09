Son Dakika Haberleri: Kuşa Çarpmamak İçin Manevra Yaptı, Araç Takla Attı

Kuşa Çarpmamak İçin Manevra Yaptı, Araç Takla Attı

1 saat önce

Küçükçekmece E-5 karayolunda aniden önüne çıkan kuşa çarpmamak için manevra yapan sürücünnün aracı bariyerlere çarparak takla attı.

Kuşa Çarpmamak İçin Manevra Yaptı, Araç Takla Attı, System.String[]
Küçükçekmece E-5 karayolunda aniden önüne çıkan kuşa çarpmamak için manevra yapan sürücünnün aracı bariyerlere çarparak takla attı.

Edinilen bilgilere göre, olay Küçükçekmece E-5 karayolunda saat 13.00 sıralarında yaşandı. 34 LC 5025 plakalı aracıyla Topkapı istikametine seyreden Mehmet Arslan, aniden önüne çıkan martıya çarpmamak için manevra yaptı. Bir anda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi önerisini de reddetti. Kazada sürücünün çarptığı kuş ise öldü. Kaza nedeniyle E-5 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:42 Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa
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