Kuşadalı Deniz, İzmir'de 1. oldu

İzmir Gaziemir'de bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 12 km 1.Atatürk Dağ koşusunda Kuşadası Belediyespor Atletizm Sporcusu Selman Deniz birinci oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonu İzmir İl Temsilciliği ve İzmir Gaziemir Atletizm Spor Kulübü işbirliği ile bu yıl ilk kez Atatürk Dağ Koşusu düzenlendi. 12 kilometrelik parkurda 3 ayrı kategoride toplam 120 sporcunun yarıştığı koşuda, Kuşadası Belediyespor Atletizm Sporcusu Selman Deniz kendi kategorisinde rakiplerini geri bırakarak yarışmayı birinci derece tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.



Sporculuk hayatından sonra antrenörlük kariyerinde de büyük başarılar kazanmak istediğini belirten Selman Deniz "Zor bir parkurda çok sayıda iyi atlet ile birlikte kazanmak için yarıştık. İlk kez düzenlenen bu koşuda birinci olmak benim için çok anlamlı oldu. Ben başta hocam Yusuf Ateş olmak üzere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kulüp Müdürü Lami Yener'e desteklerini esirgemeyip her daim yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Sporcu olarak devam ettiğim kariyerimde bir sonraki hedefim antrenör olmak ve çok daha büyük başarılar kazanmak" şeklinde konuştu. - AYDIN