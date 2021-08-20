Üye Girişi
Kuşadalı miniklerin yaz tatili sporla renkleniyor - Son Dakika

Kuşadalı miniklerin yaz tatili sporla renkleniyor

20.08.2021 13:45
Kuşadalı miniklerin yaz tatili sporla renkleniyor, System.String[]

Kuşadası Belediye Spor bünyesinde, çocukların yaz dönemini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan yüzme, basketbol, voleybol, atletizm, taekwondo ve boks kursları devam ediyor.

Kuşadası Belediye Spor bünyesinde, çocukların yaz dönemini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan yüzme, basketbol, voleybol, atletizm, taekwondo ve boks kursları devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi, kentte her yaş grubundan çocuğa spor sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Spor bünyesindeki deneyimli eğitmenler tarafından verilen yaz spor okulları sürüyor. Pandemi döneminde tüm sosyal aktivitelerden uzak kalan çocuklar, açılan yaz spor okullarına yoğun ilgi gösteriyor. Yaz spor okullarına 2007-2014 yılları arasında doğan çocuklar katılıyor.

Eğitimler yaz boyu devam edecek

Kuşadası Belediye Spor bünyesinde açılan basketbol, voleybol, atletizm, taekwondo ve boks branşlarındaki eğitimler Uğur İnan Spor Salonu'nda, yüzme dersleri ise Ada Kültür Merkezi'nde veriliyor. Çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla verilen eğitimler yaz sonuna kadar devam edecek. Koronavirüs tedbirleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen spor dersleri için kayıtlar Kuşadası Belediyesi An Hizmet Binası içerisindeki Güvercin Masa başvuru masasından yapılıyor.

"Çocuklarımızı kurslarımıza bekliyoruz"

Kuşadası Belediye Spor Kulübü'nde görevli eğitmen Derya Yener "Pandemi süreci spor ve sporcular açısından oldukça olumsuz geçti. Faaliyetlerimiz tamamen durdu ve ne yazık ki yeni sporcular yetiştiremedik. Ailelerden çocuklarını spora yönlendirmelerini istiyoruz. Spor çocukların hem bedensel, hem de zihinsel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Kuşadası Belediye Spor olarak yaz spor okullarımız için kayıt almaya devam ediyoruz. 7-14 yaş arası tüm çocukları kurslarımıza bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Kuşadalı miniklerin yaz tatili sporla renkleniyor
Kuşadalı miniklerin yaz tatili sporla renkleniyor
Kuşadalı miniklerin yaz tatili sporla renkleniyor
Kuşadalı miniklerin yaz tatili sporla renkleniyor
Kuşadalı miniklerin yaz tatili sporla renkleniyor
Kuşadalı miniklerin yaz tatili sporla renkleniyor
Kuşadalı miniklerin yaz tatili sporla renkleniyor

basketbol, voleybol, Kuşadası, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kuşadalı miniklerin yaz tatili sporla renkleniyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi 14:34 Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 14:24 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu Canlı yayında Perinçek'i kızdıran 14:15 Canlı yayında Perinçek'i kızdıran "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 14:02 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: 13:52 Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim" Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 13:47 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi
13:00 "Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi 12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
14:25 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var
14:23 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
14:14 Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur
14:14 Canlı yayında Perinçek'i kızdıran "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert
14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur
13:56 Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
13:52 Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon
13:47 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi
13:43 Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası
13:07 Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı
Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim         
14:34
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var         
14:26
Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur         
14:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor         
13:56
Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon         
13:52
Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası         
13:44
Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük         
12:55
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 14:49:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadalı miniklerin yaz tatili sporla renkleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement