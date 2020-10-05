Kuşadalı otizmli genç mücadeleci ruhuyla örnek oluyor - Son Dakika

Kuşadalı otizmli genç mücadeleci ruhuyla örnek oluyor

Kuşadalı otizmli genç mücadeleci ruhuyla örnek oluyor Kuşadası'nda yaşayan 14 yaşındaki otizmli Uğur Öztürk, antrenörlük bölümü son sınıfında okuyan bir üniversite öğrencisi tarafından atletizm sporcusu olarak yetiştiriliyor.

Kuşadalı otizmli genç mücadeleci ruhuyla örnek oluyor

AYDIN - Kuşadası'nda yaşayan 14 yaşındaki otizmli Uğur Öztürk, antrenörlük bölümü son sınıfında okuyan bir üniversite öğrencisi tarafından atletizm sporcusu olarak yetiştiriliyor.

Kuşadası Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu 5. sınıfına giden ve özel bölüm de öğrenimini sürdüren otizmli Uğur Öztürk'ün spora olan ilgisini keşfeden Adnan Menderes Üniversite Beden Eğitmenliği Bölümü Antrenörlük son sınıf öğrencisi Yusuf Ateş, farkındalık oluşturmak için anne ve babasıyla görüşerek, Uğur'a antrenörlük yapmak istediğini ve onu bir atletizm sporcusu olarak yetiştirmek istediğini söyledi. Anne Filiz ve baba Cemil Öztürk'ün de kabul etmesiyle Yusuf Ateş, otizmli Uğur'u Kuşadası Belediyesi Özer Türk Stadyumu'nda düzenli olarak çalıştırmaya ve ona antrenörlük yapmaya başladı.

Çok başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Yusuf Ateş, " Antrenörlük son sınıf öğrencisiyim, değerli otizm sporcularımızla çalışıyorum, Uğur'la geçirdiğimiz süre boyunca çok mesafe aldık. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Şu anda atletizm temel hareketlerini öğreniyor ve iyi bir atlet olarak yetişecek. Otizm bir hastalık değildir, farkındalıktır, onları farkedip bizimle olmanızı bekliyoruz. Uğur gibi birçok arkadaşımızı topluma geri kazandırmamız gerekiyor, onları aramıza almamız gerekiyor. Uğur benim ilk öğrencim, kısmet olursa daha çok öğrenci alıp topluma kazandıracağım. Bir haber sitesinde denk geldim geçenlerde, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, otizmli sporcularla, otizmli bireylerle alakalı çok güzel projeler imzalamış, şuan başkan ve ekibi bu konuda çok iyi çalışıp yatırım yapıyorlar, spor salonları yenilendi, imkanlarımızı artırdılar ben burada başkan Günel'e ve ekibine sunmuş oldukları destek için çok teşekkür ediyorum. Bir hocamın tavsiyesi ile başladığım bu yolda Uğur'la beraber çok yol kat ettik ve meyvelerini alıyoruz, çalışmalarımız devam edecek " dedi.

Anne Filiz Öztürk ise " Otizmli bireyler için spor çok önemli, eğitimin en baş temeli spor olduğu için çocuğum çok yarar gördü. Bütün otizmliler için önemli, imkan olarak sağlandığında çocuğumuzun spor yapması bizim hayatımızı değiştirdi. Özellikle pandemi süresince bize çok iyi geldi. Evden çıkamayan çocuk şimdi eve girmek istemiyor, ben öncelikle Yusuf hocamıza ve bu süreçte bize destek olan herkese teşekkür ediyorum " diye konuştu.

Kuşadalı otizmli genç mücadeleci ruhuyla örnek oluyor
Kuşadalı otizmli genç mücadeleci ruhuyla örnek oluyor
Kuşadalı otizmli genç mücadeleci ruhuyla örnek oluyor
Kuşadalı otizmli genç mücadeleci ruhuyla örnek oluyor
Kuşadalı otizmli genç mücadeleci ruhuyla örnek oluyor
Kuşadalı otizmli genç mücadeleci ruhuyla örnek oluyor
Kuşadalı otizmli genç mücadeleci ruhuyla örnek oluyor

Üniversite, Kuşadası, Atletizm, Ateş, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kuşadalı otizmli genç mücadeleci ruhuyla örnek oluyor - Son Dakika

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