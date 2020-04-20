Kuşadalı turizmci otelinde ölü bulundu - Son Dakika

Kuşadalı turizmci otelinde ölü bulundu

Kuşadası'nda bir turizmci, sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu.

Kuşadası'nda bir turizmci, sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu. 54 yaşındaki otelcinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi Vali Özgödek Meydanı'ndaki otelin sahibi 54 yaşındaki İlhan Çapur'dan gün boyu haber alamayan arkadaşı, kaldığı odanın kapısını çaldı. Ses gelmemesi üzerine otel adasına pencereden giren arkadaşı, banyoda Çapur'un cansız bedeniyle karşılaştı. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Çapur'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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