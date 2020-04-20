Kuşadalı turizmci, otelinde ölü bulundu - Son Dakika

Kuşadalı turizmci, otelinde ölü bulundu

AYDIN - Kuşadası'nda bir turizmci, sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu. Şüphe üzerine 54 yaşındaki otelcinin cesedi inceleme için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi Vali Özgödek Meydanı'ndaki Uslan Otel'in sahibi 54 yaşındaki İlhan Çapur'dan gün boyu haber alamayan arkadaşı, kaldığı odanın kapısını çaldı. Yine de ses gelmemesi üzerine otel adasına pencereden giren arkadaşı, banyoda yerde yığılmış şekilde İlhan Çapur'un cesediyle karşılaştı. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, 54 yaşındaki otelcinin şüpheli ölümü üzerine Cumhuriyet Savcısı cesedini İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.