Kuşadalı turizmcilerden İngiltere'ye teşekkür, Avrupa Birliği'ne tepki - Son Dakika

- Kuşadalı turizmcilerden İngiltere'ye teşekkür, Avrupa Birliği'ne tepki

AYDIN - İngiltere'nin Türkiye'den geleceklere karantina muafiyeti koyması Kuşadası'ndaki turizmciler arasında memnuniyetle karşılandı. Turizmciler İngiltere'ye teşekkür ederken, seyahat uyarısına devam eden Avrupa Birliği'ne de tepkilerine devam ettiler.

Bilindiği gibi Avrupa Birliği Konseyi, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından vatandaşlarının seyahat edebileceği ülkelerin listesini açıklamış ve listede virüsün ortaya çıktığı Çin yer alırken, Türkiye dışarıda bırakılmıştı. AB kararında Türkiye'nin dışarıda bırakılmasını tepki ve şaşkınlıkla karşılayan turizmcilerin İngiltere'nin kararıyla ise moral buldu. İngiliz Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ülkeye yurt dışından gelişlerde uygulanan 14 günlük karantina kuralında muafiyet tanınan 56 ülke arasında Türkiye'ye de yer verdi. Söz konusu 56 ülkeden İngiltere'ye gelecek yolcular, eğer önceki 14 gün boyunca listede yer almayan bir ülkede bulunmamışsa 14 gün karantinaya girmek zorunda kalmayacak.

Bu karar Kuşadası'ndaki turizmciler arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Peninsula Tour'un Genel Müdürü, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi ve Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, İngiltere'nin kararının memnuniyet verici olduğunu belirterek, " Turizmciler olarak İngiltere hükümetinden büyük beklentimiz vardı. Resmi açıklamayla birlikte İngiltere'nin kararı beklentimizi giderdi. İngiliz hükümetine teşekkür ediyoruz " dedi. İngiltere'nin kararının ardından AB'nin de kararını gözden geçirmesini beklediklerini kaydeden Çiçek, " Çünkü Türkiye açıklanan listedeki diğer ülkeler kadar güvenli. Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu bu kararı tamamen taraflı buluyorum. Çin'in listeye alınıp, Türkiye'nin riskli ülkeler arasında gösterilmesi Kuşadası'ndaki turizmciler olarak bizleri hem kızdırdı hem de çok üzdü. Burada Türkiye'nin yeni bir politika geliştirip acilen duruma çözüm bulması gerekiyor. Çünkü AB ülkelerinden gelecek turist bizim için önemli bir gelir kapısı" dedi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden de İngiltere'den çok güzel bir haber aldıklarını belirterek, " İngiltere pazara bizim için çok önemli. Bu nedenle İngiltere hükümetinin ülkemize karantina muafiyeti getirmesi çok iyi bir gelişme, tüm turizm sektörüne büyük bir moral oldu. Avrupa Birliği'nin de İngiltere'yi takip etmesini bekliyoruz. Çünkü Türkiye önlem konusunda çok iyi durumda. Bu karara birlikte dış turizmde sezon açılışı 15 Temmuz'da başlar. İngiliz Hükümetine ve kararı alanlara teşekkür ediyoruz " dedi. Bu arada, İngiltere'ye teşekkür ederken Avrupa Birliği'ne tepkisini sürdüren Özden, " Şaşkınlığımızı gidermeleri için Avrupa Birliği'nin listeyi bir an önce güncellemesini bekliyoruz. Türkiye'ye üvey evlat muamelesi yapmaları çok kötü. Çünkü birçok AB vatandaşı için ülkemiz tatil cenneti konumunda. Özellikle Alman turistler Türkiye'ye seyahat etmeyi çok seviyor. Turizmciler olarak bu konuya bir an önce çözüm bulunmasını bekliyoruz " diye konuştu.