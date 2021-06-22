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Kuşadalı turizmcilerin Rus turist sevinci - Son Dakika

Kuşadalı turizmcilerin Rus turist sevinci

22.06.2021 18:21
Kuşadalı turizmcilerin Rus turist sevinci, System.String[]

Rusya'nın pandemi önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirdiği uçuş kısıtlamasını yaklaşık 2 ay sonra kaldırdı.

Rusya'nın pandemi önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirdiği uçuş kısıtlamasını yaklaşık 2 ay sonra kaldırdı. Karar, Aydın Kuşadası ilçesindeki turizmciler arasında sevinçle karşılandı. Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Tur operatörlerinden aldığımız bilgilere göre bugünden itibaren Rusların diğer ülkelere yaptıkları rezervasyonları iptal edip, Türkiye'ye yönelmeye başladıklarını görüyoruz" dedi.

Korona virüs nedeniyle zor günler geçiren turizmcilere Rusya'dan bekledikleri müjdeli haber geldi. Rusya, Türkiye'ye olan uçuşlara 15 Nisan tarihinden itibaren koyduğu kısıtlamayı kaldırdığını açıkladı. Türkiye için kaynak pazarların başında gelen Rusya'dan bugün itibariyle ilk Rus turistler gelmeye başladı. Karar, her yıl yüz binlerce yabancı turisti ağırlayan Kuşadası'ndaki turizmcileri de çok mutlu etti.

"REZERVASYONLAR TÜRKİYE'YE YÖNELMEYE BAŞLADI"

Uzun süredir Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasını beklediklerini belirten Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Ülke olarak ilk Rus misafirlerimizi Antalya'da ağırlamaya başladık. Tur operatörlerinden aldığımız bilgilere göre bugünden itibaren Rusların diğer ülkelere yaptıkları rezervasyonları iptal edip, Türkiye'ye yönelmeye başladıklarını görüyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'de ne kadar kaliteli bir turizm hizmeti sunulduğunu da kanıtlıyor. Rusya'dan Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye'ye gelemeyen ziyaretçilerin Temmuz ve Ağustos ayında seyahat trafiğini yoğunlaştıracağını düşünüyorum. Bu karar sadece Antalya'yı değil, Dalaman, Bodrum ve Kuşadası'nı da olumlu etkileyecektir" dedi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, "Bizim için güzel bir haber, turizm sezonu etkileyecek, biliyorsunuz Türkiye'ye çok önemli 2 pazar var. Bunlardan biri Rusya, biri de Almanya. Rusya'nın açılması demek, Antalya bölgesi özellikle, Antalya bölgesinden başlayarak Dalaman, Bodrum, ve bizim bölgemiz için ciddi bir şekilde hareketlenmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim için son derece olumlu gelişme. Zaten ciddide bir talep var. Bugün sabah Antalya'ya 40 uçak indiği duyumunu aldım. Dolayısı ile ciddi bir talep oluşuyor. Son dakika satışlarda bile uçakları doldurabilmesi, Rusların ciddi bir şekilde talep ettiği anlamına geliyor" diye konuştu.

"GURBETÇİLER AŞI İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR"

KODER Yönetim kurulu üyesi Serdar Köroğlu, "Rusya'nın uçuşları başlatması turizm için çok güzel bir hareket. Antalya Ruslarla beslenen bir yer. Özellikle bize Ege bölgesine çok fazla gelmiyorlar ama Antalya'ya gelmesi, oraların dolması, oraya gidecek Avrupalıların da buraya gelecek olması anlamına gelir. Avrupalılara fazla indirim yapmazlar ve bizde satışlarda daha rahat ederiz. Aynı zamanda Ruslarında gelmesi diğer ülkelerinde gelmesinin önünü açar, daha cazip hale gelir" ifadelerini kullandı.

(İsmail Ümit Dilşen/ İHA)

Kuşadalı turizmcilerin Rus turist sevinci
Kuşadalı turizmcilerin Rus turist sevinci
Kuşadalı turizmcilerin Rus turist sevinci
Kuşadalı turizmcilerin Rus turist sevinci

Antalya, Türkiye, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadalı turizmcilerin Rus turist sevinci - Son Dakika Ekonomi


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