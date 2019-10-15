Son Dakika Haberleri: Kuşadalı üniversite öğrencisi yaşama tutunamadı
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadalı üniversite öğrencisi yaşama tutunamadı

Kuşadalı üniversite öğrencisi yaşama tutunamadı

50 dakika önce

KKTC'de üniversite eğitimi gören ve beyin kanaması geçirmesi sonucu bir haftadır tedavi gören Kuşadalı 22 yaşındaki Kardelen Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kuşadalı üniversite öğrencisi yaşama tutunamadı, System.String[]

KKTC'de üniversite eğitimi gören ve beyin kanaması geçirmesi sonucu bir haftadır tedavi gören Kuşadalı 22 yaşındaki Kardelen Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu arada, genç üniversite öğrencisinin ailesinin organlarını bağışlaması sonucu 22 yaşındaki Kardelen, organ nakli bekleyen hastalar için umut oldu.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kardelen Çetin, bir hafta önce okulun bahçesinde aniden fenalaştı. Arkadaşlarının gözü önünde komaya giren genç kız, ambulansla KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kuşadalı Kardelen Çetin, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın acı haberini alan Kuşadası'nda yaşayan ailesi yasa boğuldu. Kuşadası'ndan KKTC'ye giden anne Alev Çetin ve baba Saffet Çetin, kızlarının göz retinası, kalp, çiğer, böbrek ve mide gibi organlarının bağışlanmasına karar verdi. Türkiye'den gelecek ekip tarafından Kardelen'in organları alınarak organ bekleyen hastalara nakledilecek. Organların nakledilmesinin ardından Kardelen'n cenazesi KKTC'den ailesinin yaşadığı Kuşadası'na getirilecek ve genç üniversite öğrencisi Kardelen Kuşadası'nda toprağa verilecek.


-GAÜ, taziye mesajı yayınladı


Bu arada, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kardelen Çetin'in hayatını kaybetmesinin ardından öğrenimini gördüğü üniversite tarafından bir taziye mesajı yayınlandı. Girne Amerikan Üniversitesi, Kardelen Çetin için yayınladığı taziye mesajı şu şekilde: "Okulumuz İngilizce Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerden Kardelen Çetin, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakımda verdiği mücadeleyi bugün kaybederek aramızdan zamansız ayrıldı. Kaybettiğimiz Kardelen Çetin'in başta ailesi, sevenleri ve tüm arkadaşlarına baş sağlığı dileriz. Hepimizin başı sağ olsun" - AYDIN

Kıbrıs, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
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