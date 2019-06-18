Son Dakika Haberleri: Kuşadalı yüzücünün büyük başarısı
Son Dakika Spor Haber

Kuşadalı yüzücünün büyük başarısı

1 saat önce

22. Uluslararası Kaş Likya Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Yunanistan'ın Meis Adası ile Antalya'nın turizm kenti Kaş ilçesi arasında düzenlenen yüzme yarışında, Kuşadalı Aslı Keçelioğlu, 8 kilometrelik parkuru 2 saat 22 dakikada tamamlayarak birinci oldu.

Kuşadalı yüzücünün büyük başarısı, System.String[]
22. Uluslararası Kaş Likya Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Yunanistan'ın Meis Adası ile Antalya'nın turizm kenti Kaş ilçesi arasında düzenlenen yüzme yarışında, Kuşadalı Aslı Keçelioğlu, 8 kilometrelik parkuru 2 saat 22 dakikada tamamlayarak birinci oldu.

Bu sene 15'incisi düzenlenen ve 10 ülkeden toplamda 180 sporcunun katıldığı Meis Kaş Yüzme Yarışı'nın kategori galibi Aslı Keçelioğlu, "Bu sene 15'incisi düzenlenen yarışmaya aylar öncesinden hazırlandım. Kazanmak için yarış da 8 kilometrelik parkuru 2 buçuk saate yakın bir zamanda tamamladığım için çok mutluyum. Bu yarışa katılmamın diğer amacı da nesli tükenmekte olan canlılar için yapılan çalışmalara destek olmaktı. Aynı zamanda EKODOST derneğinin aktif üyesiyim. Doğal yaşamın korunması için faaliyetlerde bulunmak yarınlarımızın için yapabileceğimiz en önemli aktivitedir. Aynı zamanda bu galibiyeti "Babalar Günü" dolayısıyla sevgili babacığıma ve Kuşadası'na armağan ediyorum." dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yarışmada birinci olan Aslı Keçelioğlu'nu tebrik ederek; " Aslı Keçelioğlu'nun başarıları Kuşadası'nı onurlandırıyor. Doğduğum kent olan Kaş da elde edilen bu başarı benim için ayrı bir önem taşıyor. Ulusal ve Uluslararası birçok başarısını kazandığı birinciliklerle taçlandıran yüzücümüzün başarılarının devamını diliyorum. Kuşadası Belediyesi olarak her zaman yanında olacağız." dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:22 Kaynak: İHA
yüzme, antalya, yunanistan, yüzücü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi tahliye edildi Tartıştığı kişi tarafından ısırılan gence kuduz aşısı yapıldı Babasını, komando bıçağıyla boğazında bıçaklayan genç kendini böyle savundu Kilolarıyla eleştirilen Eser Yenenler, balon flamingoyu patlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 03:32:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadalı yüzücünün büyük başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]