Kuşadalılar ve tatilciler maskematikten bir ayda 9 bin 853 maske satın aldı - Son Dakika

Kuşadalılar ve tatilciler maskematikten bir ayda 9 bin 853 maske satın aldı

Kuşadalılar ve tatilciler maskematikten bir ayda 9 bin 853 maske satın aldı Kuşadası Belediyesi'nin, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi maskeye ulaşımı kolaylaştırmak için hayata geçirdiği maskematik uygulaması vatandaşlar ve tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Kuşadalılar ve tatilciler maskematikten bir ayda 9 bin 853 maske satın aldı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi'nin, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi maskeye ulaşımı kolaylaştırmak için hayata geçirdiği maskematik uygulaması vatandaşlar ve tatilcilerden yoğun ilgi görüyor. Kentin 3 noktasına yerleştirilen maskematiklerden bir ay içerisinde 9 bin 853 maske satın alındı.

Ege bölgesinin turizm başkenti Kuşadası'nda, kent halkı ile ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin tıbbi yüz maskesine ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından faaliyete sokulan maskematikler vatandaşlardan büyük beğeni aldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, Belediye Ana Hizmet Binası önü ve yayalaştırılan Kemal Arıkan Caddesi olmak üzere kentin en kalabalık 3 noktasına yerleştirilen maske otomatlarından bir ay içerisinde toplam 9 bin 853 tek kullanımlık tıbbi maske satın alındı. Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında kurulan Emek Atölyeleri'nde gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskelere ulaşımı kolaylaştıran maskematiklerden elde edilen gelir, yeni maskelerin dikilmesi için malzeme alımında kullanılacak.

Kuşadası'nda esnaflık yapan Kalender Kaşıkçı Kuşadası Belediyesi'nin verdiği hizmetlerinden memnuniyet duyduğunu belirterek "Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel, özellikle pandemi döneminde çok güzel işlere imza attı. Halk sağlığını düşünen bir belediye yönetimi var. Kendilerine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Medikal kumaştan dikilen tek kullanımlık tıbbi yüz maskelerinin üretimine devam edeceklerini ifade eden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise "Kentimizin işlek noktalarına maskematik üniteleri yerleştirerek halkımızın tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırdık. Hemşehrilerimiz de verdiğimiz bu hizmete çok büyük ilgi gösterdi. Korona virüsle mücadelemizi kesintisiz devam ettireceğiz" dedi.

Kuşadalılar ve tatilciler maskematikten bir ayda 9 bin 853 maske satın aldı

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadalılar ve tatilciler maskematikten bir ayda 9 bin 853 maske satın aldı - Son Dakika

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