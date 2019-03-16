Son Dakika Haberleri: Kuşadası 195 kruvaziyer bekliyor

Kuşadası 195 kruvaziyer bekliyor

2 saat önce

Geçen yıl 145 kruvaziyer ağırlayan Kuşadası'nda bu yıl 195 kruvaziyerle 170 binden fazla turistin limana gelmesi bekleniyor.

Kuşadası 195 kruvaziyer bekliyor, System.String[]
Geçen yıl 145 kruvaziyer ağırlayan Kuşadası'nda bu yıl 195 kruvaziyerle 170 binden fazla turistin limana gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:20 

Ekonomi
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