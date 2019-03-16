Kuşadası 195 kruvaziyer bekliyor
2 saat önce
Geçen yıl 145 kruvaziyer ağırlayan Kuşadası'nda bu yıl 195 kruvaziyerle 170 binden fazla turistin limana gelmesi bekleniyor.
Geçen yıl 145 kruvaziyer ağırlayan Kuşadası'nda bu yıl 195 kruvaziyerle 170 binden fazla turistin limana gelmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:20
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